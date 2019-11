Perisic: "Spero di restare al Bayern"

L'ex interista Ivan Perisic, in un'intervista al sito ufficiale del Bayern, esprime la sua speranza di restare in Germania al termine della stagione: " Finora è andato tutto bene qui, sia a livello di vita privata che in termini calcistici. Sono qui in prestito annuale con diritto di riscatto, cerco di prenderla giorno per giorno, passo dopo passo, vediamo".

Il croato non è più di primo pelo, ma non si preoccupa: "Ogni squadra ha bisogno di giocatori esperti, giovani e qualcuno a metà strada e al Bayern c'è questo mix. Inoltre a 30 anni non si è mica vecchi. Io mi sento bene, voglio giocare per altri 7-8 anni e, toccando ferro, non ho mai avuto grossi infortuni. Spero vada ancora così".

SPORTAL.IT | 08-11-2019 20:40