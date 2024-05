Atalanta-Marsiglia, moviola: la svista iniziale dell’arbitro e lo sciopero del Var

La prova di Jesús Gil Manzano nel ritorno della semifinale di Europa League analizzata ai raggi X, il fischietto spagnolo ha ammonito solo 2 giocatori

E’ un veterano di competizioni europee Jesús Gil Manzano, l’arbitro scelto dall’Uefa per Marsiglia-Atalanta. Dotato di grande personalità, Manzano fu il primo infatti a mostrare un cartellino rosso a Leo Messi, fresco pallone d’oro, nella finale della Supercoppa Spagnola del 2021 vinta dall’Athletic e a concedere tre rigori contro il Real Madrid in una stessa partita, nel 2020 contro il Valencia. Il fischietto spagnolo, a detta anche di ex colleghi, è considerato permaloso ma i numeri parlano per lui: ha debuttato in Liga a soli 28 anni e poco prima di compierne 30 è stato nominato internazionale, risultando il più giovane di sempre nel proprio Paese a raggiungere il traguardo, e rappresenterà la Spagna ai prossimi Europei. Nell’ultimo precedente con un’italiana prese una svista in Fiorentina-Viktoria di Conference ma fu salvato dal Var. Vediamo come se l’è cavata ieri il fischietto iberico.

I precedenti di Gil Manzano con Atalanta e Marsiglia

Tre i precedenti con il Marsiglia che con Gil Manzano ne ha vinta una e ne ha perse due. Due incroci con la Dea per un bilancio di un pareggio e una sconfitta.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Barbero e Nevado con l’ucraino Balakin IV uomo, Munuera al Var ed Hernández all’AVar, l’arbitro ha ammonito due giocatori, entrambi della squadra di Gasperini: 47′ Ederson (A), 63′ De Roon (A). Recupero: 0′ pt; 4′ st

Atalanta-Marsiglia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Al 6′ incursione di Koopmeiners, poi la palla arriva a De Ketelaere che prova a saltare Pau Lopez: deviazione del portiere, ma l’arbitro non vede il tocco. Niente angolo. Primo giallo al 46’: per Ederson dopo una trattenuta su Veretout. Ammonito al 62’ anche De Roon per gioco falloso ai danni di Merlin, Regolari tutti e tre i gol di Atalanta-Marsiglia, il Var non è mai dovuto intervenire.