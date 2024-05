Marsiglia-Atalanta, moviola: rigore negato e gol annullato ai francesi

La prova dell’arbitro Siebert nell’andata della semifinale di Europa League analizzata ai raggi X, il fischietto tedesco ha ammonito un sol giocatore

Berlinese prossimo ai 40 anni, Daniel Siebert – l’arbitro scelto dall’Uefa per Marsiglia-Atalanta, si ricorda anche per una frase di fine 2014, quando la federazione tedesca ne aveva ufficializzato la nomina di internazionale per l’anno successivo. “Non ho mai diretto la partita perfetta”. Da allora, la sua crescita è stata inarrestabile: le tre direzioni agli Europei 2021, la promozione nel gruppo élite degli arbitri Uefa, la chiamata per i Mondiali in Qatar e tante gare internazionali di prestigio (anche gestite male, come Milan-Chelsea del 2022) ma come se l’è cavata ieri il fischietto tedesco?

I precedenti di Siebert con Marsiglia e Atalanta

Con Daniel Siebert l’Atalanta non è mai andata oltre il pareggio. L’ultimo dei tre precedenti impattati su tre appartiene alla storia recente, l’ottavo di finale di andata al “José de Alvalade” di Lisbona contro lo Sporting, con Scamacca (39′) a rispondere a Paulinho (17′). Il battesimo del fuoco tra Siebert e Dea risale al primo giro di corsa continentale dell’era Gasp. Il 28 settembre 2017, a Lione, l’1-1 firmato Papu Gomez. Poi, il 3-3 di Berna con lo Young Boys il 23 novembre 2021. Nessuna partita fischiata, al contrario, dell’OM.

L’arbitro ha ammonito solo un giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Seidel e Foltyn, con IV uomo Jablonski, Fritz al Var e Dingert all’AVar, l’arbitro ha ammonito un sol giocatore dell’OM (Balerdi) e nessuno della squadra di Gasperini. Recupero: 2′; 2′.

Marsiglia-Atalanta, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Al 4′ Zappacosta entra in collisione con Aubameyang che si lascia cadere. Siebert lascia giocare e l’impressione è che abbia ragione: troppo lieve il contatto. Al 64′ Musso respinge il colpo di testa di Aubameyang sui piedi di Sarr che segna, ma si alza la bandierina dell’assistente per segnalare un fuorigioco precedente di Luis Henrique sull’avvio dell’azione. Gol giustamente annullato. Al 68′ l’unica ammonizione di Marsiglia-Atalanta a Balerdi per un fallo ai danni di De Ketelaere.