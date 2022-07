Pessina: "Monza grande progetto, sarà una bella sfida"

05-07-2022 20:03

Molto presto il Monza sarà di nuovo casa sua. Matteo Pessina è pronto per il ritorno in biancorosso, ma l’ufficialità del suo passaggio al club brianzolo neopromosso in Serie A non c’è ancora. Il giocatore campione d’Europa, nelle ultime stagioni all’Atalanta, ha parlato a Sky della sua prossima avventura.

“Sono pronto, anche se non è ancora ufficiale. Ne riparliamo domani sera. Sono molto emozionato, perché tengo molto a giocare nella città dove sono nato e cresciuto. Non vedo l’ora – così Pessina che ha poi parlato di Galliani che lo vuole con la fascia da capitano – È vero. È un grande progetto e sarà una bella sfida, ci vedremo presto allo stadio”.

