Petrucci ammette: "Virtus, problema serissimo"

Al fine di prevenire la diffusione del COVID-19 (nuovo coronavirus) in Turchia, in ragione dei casi registrati in Iran, in Italia e in Corea del Sud, le autorità locali hanno disposto fino a nuovo ordine la sospensione del traffico aereo con questi Paesi. In particolare, a partire dalle ore 24:00 del 29 febbraio 2020, le autorità turche hanno sospeso le autorizzazioni a tutti vettori di provenienti dall’Italia per nuovi voli destinati al trasporto passeggeri.

Un problema serissimo per la Virtus, come ha ammesso il presidente della Fip, Gianni Petrucci, lunedì mattina a Radio Rai. “Ho parlato stamattina con Baraldi: mi ha detto che gli hanno risposto ‘se non vi presentate partita persa’. Ho scritto al presidente del CONI e al ministro Spadafora di intervenire coi canali diplomatici” ha raccontato

SPORTAL.IT | 02-03-2020 10:02