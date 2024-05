Tifoso del Genoa accoltellato da ultras della Sampdoria: escalation di violenza, cosa sta succedendo sotto la Lanterna

La polizia ha arrestato 4 supporter blucerchiati che nel pomeriggio avrebbero aggredito un genoano, ferendolo a un braccio: ieri gli scontri a piazza Alimonda e l'assalto a una sede dei doriani

Prologo di violenza per gli scontri tra tifosi del Genoa e della Sampdoria avvenuti ieri a Genova: nel pomeriggio di oggi un supporter rossoblù è stato accoltellato da quattro ultras blucerchiati in un bar a Nervi. Gli assalitori sono stati fermati e portati in questura dalla polizia.

Tifoso del Genoa accoltellato da tifosi della Sampdoria

Ancora violenza a Genova tra tifosi del Genoa e della Sampdoria. Dopo gli scontri di ieri, oggi un episodio ancora più grave è avvenuto in città, con un supporter rossoblù che è stato aggredito da un gruppo ristretto di ultras della Sampdoria. Il fatto è avvenuto in un bar di Nervi, precisamente in via Oberdan: gli assalitori sono entrati e hanno scatenato una rissa, concentrando le loro attenzioni su un uomo di 40 anni che è stato accoltellato ad un braccio, probabilmente con un coccio di bottiglia. Un altro tifoso del Genoa sarebbe stato picchiato, mentre il locale è stato danneggiato. All’interno del bar erano presenti altre 8 persone che sono usciti indenni nascondendosi dietro il bancone.

Tifoso del Genoa accoltellato: 4 ultras Samp arrestati

Sul posto sono intervenute le volanti della polizia, gli agenti hanno fermato e portato in questura i 4 ultras della Sampdoria che avrebbero aggredito i due tifosi del Genoa. I paramedici del 118 si sono invece occupati di prestare le prime cure ai due feriti.

Genova, ieri gli scontri in piazza Alimonda

L’episodio odierno alza l’asticella della violenza a Genova, teatro ieri degli scontri tra le due tifoserie. Nella giornata di domenica un centinaio di ultras della Samp, a volto coperto e bardati con caschi e bastoni, ha dato l’assalto a un gruppo più piccolo di tifosi del Genoa che assistevano in piazza Alimonda alla partita dei rossoblù col Milan. All’arrivo della polizia, gli ultras si sono poi scatenati contro gli agenti, ferendo due poliziotti, finiti all’ospedale. In serata la vendetta dei tifosi del Genoa: un gruppo di ultras del Grifone ha assaltato e distrutto una sede dei tifosi della Samp nel quartiere di Staglieno.