Petrucci: "Per l'Italbasket solo una tappa intermedia"

Il presidente della Fip Gianni Petrucci ha parlato dopo l’eliminazione dell’Italbasket dal torneo olimpico di Tokyo 2020: “I quarti di finale non devono essere un punto di arrivo ma una tappa intermedia”.

“Ringrazio i ragazzi uno ad uno, il coach Sacchetti e tutto lo staff per un risultato che mancava da tantissimi anni. Avremmo voluto proseguire questo straordinario cammino battendo la Francia ma non è stato possibile. Complimenti a loro, hanno meritato. Siamo contenti che l’Italia sia tornata ai livelli che le competono e dopo un meritato riposo per tutti torneremo al lavoro per capitalizzare quanto raccolto questa estate ed aumentare ancora la diffusione del basket nel nostro Paese”.

Un elogio particolare a Melli: “Ha detto di non veder l’ora di tornare a vestire la maglia della nazionale la prossima estate per confermarsi con questo gruppo. Dichiarazioni degne di un grande capitano”.

OMNISPORT | 03-08-2021 16:55