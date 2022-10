Pochettino, ritorno di fiamma col Tottenham? Aspetta l'addio di Conte

18-10-2022 15:48

Mauricio Pochettino sta alla finestra prima di ributtarsi nella mischia del mondo del calcio. Sta alla finestra e aspetta di capire come si sta evolvendo la situazione, per poi fare qualche passo verso una direzione piuttosto che un’altra.

Come riportato da 90min.com c’è una voce che lo vorrebbe vicino all’Aston Villa andando così a sostituire Gerrard, ma sembrerebbe che l’allenatore argentino non sia particolarmente convinto di questa scelta. In realtà, più che poco convinto, gradirebbe molto tornare ad allenare là dove è rimasto cinque anni, togliendosi anche delle soddisfazioni.

Il rapporto tra il Tottenham ed Antonio Conte, infatti, non è dei migliori ed il manager pugliese potrebbe persino fare rientro in Italia, non rinnovando il contratto in essere. Ecco che allora l’idea di Pochettino di prendere tempo potrebbe proprio servire a riconciliarsi con il suo “grande amore” Tottenham.