Pogba e mamma Moriba sotto scorta a Torino

19-09-2022 20:30

Non solo l’infortunio ed il periodo nero della “sua” Juventus, per Paul Pogba è un momento difficile anche fuori dal campo.

La querelle legata alle note vicende di minacce, estorsioni e ricatti che ha visto nella giornata di oggi l’arresto del fratello di Paul, Mathias, ed altre quattro persone, aggiunge un tassello importante: il centrocampista bianconero e sua mamma Yeo Moriba sarebbero sotto scorta. A rivelare la notizia è il quotidiano francese “Le Parisien”. Le indiscrezioni della stampa sottolineano come Pogba e sua madre sarebbero sotto protezione anche quando si muovono in territorio francese, a conferma della gravità della situazione. Spunta, infine, la deposizione dell’ex United: “Mi hanno puntato le pistole addosso, avevo paura e così in quella situazione ho detto che avrei pagato”.

Nel frattempo gli inquirenti continuano ad indagare, l’accusa è di estorsione in banda organizzata e associazione per delinquere.