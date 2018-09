Pokémon GO: Niantic Kids ammicca ai bambini (e ai genitori)

Sono ormai passati oltre due anni dal rilascio di Pokémon GO, il titolo Niantic che ha trascinato i pocket monsters di Nintendo su dispositivi mobile, sfruttando la realtà aumentata. Il boom iniziale si è confermato nel tempo come un successo abbastanza durevole che raduna appassionati di tutte le età. Ed è proprio a riguardo che lo sviluppatore statunitense ha deciso di introdurre il sistema Niantic Kids.

Su Pokémon GO Niantic Kids si pone a tutela dei bambini

Si tratta essenzialmente di una nuova piattaforma realizzata da Niantic in collaborazione con SuperAwesome (un’organizzazione volta alla tutela della privacy dei bambini), che permette ai genitori di imporre un controllo parentale sui propri figli che giocano a Pokémon GO. Sarà possibile così visualizzare e gestire tutte le azioni che i bambini effettuano sul gioco, con la possibilità di modificare i parametri e impostare limitazioni a loro salvaguardia.

“I genitori possono registrarsi con Niantic Kids – scrive Niantic sul proprio blog ufficiale – per gestire le opzioni privacy dei loro bambini tramite il parent portal. Il sistema aiuta ad approvare i permessi prima dell’inizio del gioco e fornisce opzioni per il controllo delle informazioni da loro condivise su Pokémon Go”. Inoltre, consente anche di gestire o limitare lo scambio di Pokémon con altri giocatori.

L’introduzione di questo sistema permette ai giocatori che hanno meno di 13 anni di godere al meglio del gioco, dato che finora è stato a loro precluso l’accesso alle palestre sponsorizzate e ai Pokéstop per via delle leggi sulla tutela dei minori, portando al contempo alcune limitazioni e difficoltà a partecipare agli eventi. Tuttavia, ai bambini non sarà consentito giocare fino a quando i loro genitori non avranno completato la registrazione alla piattaforma.

HF4 | 12-09-2018 14:15