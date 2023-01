Portsmouth: Robbie Keane presto nuovo allenatore

08-01-2023 22:28

Robbie Keane è pronto a iniziare la sua carriera da allenatore. L’ex attaccante irlandese, che ha trascorso alcuni mesi con la maglia dell’Inter nel 2000, è reduce dall’esperienza come vice al Middlesbrough, stesso ruolo ricoperto in precedenza con la nazionale. Adesso, però, il Portsmouth sembra pronto ad ingaggiarlo: il club inglese, scivolato negli ultimi anni in League One (l’equivalente inglese della nostra Serie C) è interessato a chiamare Keane, che ha seguito dallo stadio l’ultima gara della squadra contro il Tottenham (con cui peraltro vanta oltre trecento presenze e cento gol da giocatore) in FA Cup.