Pozzecco: "Ho sentito il dispiacere dei tifosi"

Il caso Pozzecco è rientrato, ma il coach della Dinamo Sassari ha confessato tutta la sua tensione in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Non dormo da 5 giorni. Ora sto bene, ho sempre affrontato il mio modo di vivere con una passione che mi porta ad affrontare le emozioni con esagerazione, e sono il primo ad ammetterlo".

"Il fatto che abbia potuto dire 'io rimango' mi ha fatto stare bene, sarei stato in nettà dificoltà se fosse successo il contrario. Percepivo un dispiacere reale se avessi chiuso con la Dinamo. L'affetto della gente ha inciso e pure di Tania, la mia fidanzata, che non voleva andare via da Sassari. Come me d'altronde".

"A un certo punto non mi sono più sentito l'allenatore della Dinamo, mi sono messo in discussione, questo io e Sardara non lo abbiamo mai negato. Litighiamo sempre e questa non sarà l'ultima volta".

SPORTAL.IT | 16-06-2020 08:20