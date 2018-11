Praet spiega la debacle della Samp

Il centrocampista della Sampdoria Dennis Praet in zona mista spiega così il crollo dei blucerchiati contro il Torino: "Credo che abbiamo sofferto molto la fisicità del Torino; non abbiamo vinto abbastanza contrasti, e abbiamo preso 4 gol troppo facilmente. Quella di oggi non è stata certo una delle nostre migliori giornate. Il Torino è stato molto efficace, e ha avuto vita facile per fare gol, però noi non siamo stati attenti, e non abbiamo fatto ciò che di solito facciamo", sono le parole riportate da Sampnews24.

"Il campionato, comunque, è ancora lungo. Siamo una buona squadra, e l’abbiamo già dimostrato. Andare a Roma non sarà una passeggiata, ma abbiamo rimediato due sconfitte, e dobbiamo tornare alla vittoria. Dobbiamo prendere punti".

SPORTAL.IT | 05-11-2018 13:40