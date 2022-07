Premier League, il Fulhan prende Solomon dallo Shakhtar

25-07-2022 20:37

Manor Solomon ha raggiunto un accordo per firmare con il Fulham fino alla fine della stagione 2022-23, dopo una sentenza della FIFA sui giocatori con sede in Ucraina.

La sentenza stabilisce che i giocatori con sede in Ucraina, che non sono cittadini ucraini, possono sospendere il contratto con il proprio club.

Il 22enne ha segnato quattro gol in 16 presenze in campionato per lo Shakhtar Donetsk la scorsa stagione, prima che la competizione venisse annullata a causa dell’invasione della Russia in Ucraina.

Un altro regolamento FIFA prevede che i giocatori che hanno rescisso il contratto con i loro club ucraini non possano essere tesserati prima dell’inizio di agosto, ma il Fulham ha dichiarato che richiederà un certificato di trasferimento internazionale il primo giorno del mese.