Premier League, l'Arsenal non riesce più a vincere

I Gunners pareggiano 3-3 in casa contro il Southampton ultimo e ora il Manchester City può tentare il sorpasso.

21-04-2023 23:36

La grande stagione dell’Arsenal si sta sciogliendo proprio nelle ultime settimane. Nel primo incontro del 32° turno di Premier League i Gunners non sono infatti andati oltre il 3-3 all’Emirates Stadium contro il Southampton ultimo in classifica. Ospiti subito in vantaggio con Alcaraz al primo minuto e Walcott al 14′.

Martinelli ha poi accorciato al 20′, ma al 66′ ecco il tris ospite con Caleta-Car. Odegaard all’88’ e Saka al 90′ sono riusciti quindi a evitare la clamorosa sconfitta interna. Terzo pari di fila per l’Arsenal, ora a +5 sul Manchester City ma con due gare in più. Il sorpasso è vicino e mercoledì 26 ci sarà lo scontro diretto.