Premier League: Liverpool da record, 9-0 al Bournemouth

27-08-2022 19:03

Liverpool da record e messaggio chiaro al Napoli, prossimo avversario in Champions League: i Reds hanno battuto 9-0 il Bournemouth eguagliando la vittoria più larga in una partita di Premier League. La squadra di Jurgen Klopp ha segnato cinque gol nel primo tempo e quattro nella ripresa con due doppiette segnate da Firmino e Luis Diaz, in gol anche Elliott, Alexander-Arnold, Van Dijk e Carvalho, menre la sesta rete è arrivata da un autogol di Mepham. Il Liverpool ha eguagliato la vittoria per 9-0 del Manchester United contro l’Ipswich Town nel 1995.

Nelle altre partite della quarta giornata del campionato di calcio più bello del mondo, da segnalare, oltre alla vittoria per 1-0 in trasferta del Manchester United contro il Southampton, il successo in rimonta per 4-2 da 0-2 del Manchester City sul Crystal Palace grazie a un gol di Bernardo Silva e a una tripletta di Haaland, che ribalta il mach dal 62’ all’81’. Il Chelsea vince per 2-1 in dieci contro il Leicester con una doppietta di Sterling e malgrado Gallagher venga espulso al 28’ per doppia ammonizione sullo 0-0. 1-1 tra Brentford ed Everton e 1-0 del Brighton sul Leeds.