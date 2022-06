Premier League, Liverpool: fissato il prezzo di Modo Salah

27-06-2022 18:43

Il Liverpool avrebbe fissato un prezzo di 60 milioni di sterline per la stella Mohamed Salah, dopo che è diventato chiaro che è improbabile che rimanga con il club dopo la scadenza del suo contratto alla fine della prossima stagione.

Salah è arrivato ad Anfield nel 2017 per una cifra di 36,5 milioni di sterline dalla Roma e durante il suo periodo con i Reds è diventato uno dei migliori giocatori al mondo.

Nelle sue cinque stagioni in Premier League, Salah ha realizzato 118 gol e 50 assist in 180 partite, è stato nominato due volte PFA Players’ Player of the Year, ha collezionato tre Premier League Golden Boots e ha vinto il Puskas Award nel 2018.

Il Liverpool ha avviato da tempo trattative per il rinnovo di contratto con la superstar egiziana, ma i recenti sviluppi hanno indotto il club a valutare cosa potrebbe ottenere in cambio del giocatore nell’ultimo anno del suo contratto.

Secondo il Mirror, il Liverpool avrebbe deciso di accettare una cifra di 60 milioni di sterline, ma resta da vedere se ci sarà un interesse da parte di club rivali, visto che l’anno prossimo potrebbe lasciare Anfield a parametro zero.

Nel frattempo, il Sun sostiene che il Liverpool è sicuro di poter ottenere il centrocampista inglese del Borussia Dortmund Jude Bellingham alla fine della prossima stagione.

Il Liverpool ha già visto partire Sadio Mane in direzione Bayern Monaco.

