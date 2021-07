Premier League, vaccino obbligatorio per calciatori e staff

I calciatori e i membri dello staff dei club di Premier League dovranno vaccinarsi contro il Covid-19 entro il prossimo 1° ottobre. È questa la decisione del massimo campionato inglese per evitare che il virus possa influenzare il prossimo campionato. La decisione fa parte di un piano studiato dal governo del Regno Unito, che prevede il requisito di un pass Covid per tutti coloro che prenderanno parte ai match del campionato. I calciatori avranno bisogno di due dosi di vaccino per scendere in campo.

La Premier League continua a lavorare sulla sensibilizzazione in tema vaccini, spingendo le società a vaccinare i dipendenti per evitare interruzioni durante il prossimo campionato. Con l’inizio della nuova stagione, non saranno più sufficienti i due tamponi negativi a settimana, obbligatori dallo scorso giugno 2020.

Le misure adottate 13 mesi fa hanno portato benefici, con solamente un paio di gare posticipato nella stagione 2020/2021 a causa del Coronavirus, ma l’aumento dei contagi a causa della variante Delta, con oltre 46 mila casi nell’ultima settimana, ha fatto nuovamente scattare l’allarme.

L’Arsenal ha dovuto cancellare la tournée negli Stati Uniti e la partecipazione alla Florida Cup (avrebbe sfidato l’Inter) a causa di casi positivi nel gruppo squadra, mentre sono state registrate positività anche nel Chelsea e nel Manchester City dopo il ritorno dei calciatori dalle vacanze. Il piano prevede la riapertura al 100% degli stadi, ma l’ingresso sarà consentito – a partire dal 1° ottobre – solo a coloro che avranno già effettuato le due dosi di vaccino.

I club stanno già testando la procedura per riavere i tifosi allo stadio nelle gare del pre-campionato. Le società come Tottenham, Leicester e Wolverhampton hanno messo a disposizione i loro impianti, trasformandoli in centri vaccinali, mentre i calciatori e i dirigenti di molte squadre hanno fatto da testimonial alla campagna vaccinale pubblicando sui profili social alcuni scatti che li ritraevano mentre si sottoponevano al vaccino.

OMNISPORT | 22-07-2021 15:51