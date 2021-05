Prima Champions League femminile per il Barcellona: Chelsea distrutto

Se la squadra maschile ha appena detto addio ai sogni di gloria in Liga , il Barcellona femminile può fregiarsi del titolo di campione d’Europa per la prima volta nella sua storia: le ragazze allenate da Lluis Cortes battono in maniera netta il Chelsea nella finalissima di Champions andata in scena in Svezia, allo stadio Gamla Ullevi di Göteborg.

Quattro reti per demolire la sterile resistenza delle inglesi, in un match pesantemente indirizzato già nel primo tempo e dopo appena un minuto, con l’autogoal siglato da Melanie Leupolz. Inerzia tutta a favore delle catalane che trovano il raddoppio al quarto d’ora con Putellas, a segno dagli undici metri.

Al 21′ il passivo aumenta ulteriormente grazie a Bonmati, emulata da Hansen a nove minuti dal termine della prima frazione di gioco in seguito ad una bella azione condotta da Martens.

Conscio del largo vantaggio, il Barcellona rallenta nella ripresa e lascia il pallino del gioco in mano al Chelsea, che però non riesce a congedarsi dall’incontro con la rete dell’onore che avrebbe reso meno pesante il passivo. Al triplice fischio esplode la festa spagnola per aver interrotto la striscia di successi del Lione, vincitore nelle precedenti cinque edizioni.

OMNISPORT | 16-05-2021 23:12