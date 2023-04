Primo ko del 2023 per il Benfica

A pochi giorni dal match contro l'Inter, le Aquile sono state sconfitte dal Porto

07-04-2023 23:06

La Liga portoghese non è ancora decisa: nel big match di sabato, il Benfica capolista è stato sorprendentemente rimontato e battuto in casa dai rivali del Porto per 2-1. Dopo la rete del vantaggio arrivata grazie all’autogol di Diogo Costa, le Aquile sono state prima raggiunte dai Dragoni, a segno con Uribe al 45′, poi hanno subito il definitivo 2-1 ad opera di Taremi.

La squadra di Schmidt, che in classifica ha ancora un margine di 7 punti sul Porto, ha subito la prima sconfitta del 2023 a pochi giorni dal match di Champions League contro l’Inter.