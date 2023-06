Psg, scambio d'addio sui social tra Neymar e Messi

Il brasiliano all'argentino: "Non è andata come pensavamo ma ce l'abbiamo messa tutta".

04-06-2023 16:05

Messi ha detto addio al Psg tra i fischi del pubblico ma sicuramente sarà stato confortante il messaggio dell’amico e ormai ex compagno Neymar: “Fratello, non è andata come pensavamo ma ce l’abbiamo messa tutta. È stato un piacere condividere altri due anni con te. In bocca al lupo per la tua nuova avventura e sii felice. Ti voglio bene”.

Questa la risposta di Messi: “Grazie Ney! Al di là di tutto ci resta questo, che siamo tornati a divertirci giocando insieme e a condividere la quotidianità. Ti auguro tutto il meglio. Oltre ad essere un campione, sei una bellissima persona e questo alla fine è ciò che conta. Ti voglio tanto bene”.