18-11-2021 19:25

Sergio Ramos è finalmente pronto a fare il suo esordio con la maglia del Psg. L’ex capitano del Real Madrid, a causa di un infortunio che lo ha tenuto ai box per quattro mesi, finora non è mai sceso in campo.

Sabato, contro il Nantes, la grande occasione. Per Sergio Ramos è finita l’agonia, adesso l’ex blancos vuole dimostrare quanto vale anche ai tifosi parigini, che da mesi lo aspettano in campo.

OMNISPORT