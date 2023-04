PSG, si lavora per il rinnovo di Messi

L'accordo dell'argentino è in scadenza e ora il suo entourage vorrebbe prolungare con aumento di stipendio.

25-04-2023 23:01

È arrivato quasi due anni fa al Paris Saint-Germain dopo una vita al Barcellona. Ma ora il contratto di Lionel Messi è in scadenza e a poche settimane dalla fine della stagione l’accordo dell’argentino non è stato ancora rinnovato. La vicenda continua, comunque, a tenere banco in Francia.

Come riporta Le Parisien, l’entourage di Messi vorrebbe un nuovo contratto con aumento di stipendio. Cosa che però andrebbe del tutto contro la nuova politica del club francese, che vorrebbe iniziare a ridurre gli ingaggi dei suoi top player. La proposta è quindi di rinnovare alle stesse cifre.