Qatar 2022, Alfaro carica l'Ecuador: "Meritiamo gli ottavi di finale"

28-11-2022 19:45

Il Ct dell’Ecuador ha nel mirino un traguardo che l’Ecuador ha centrato solamente nel 2006, gli ottavi di finale: “Tutto quel che abbiamo fatto in passato domani sarà inutile, è una partita del tutto differente. Non importa avere a disposizione il pareggio, dobbiamo battere il Senegal per qualificarci: abbiamo fatto il possibile per prepararci nella maniera migliore, domani dovremo essere abbastanza forti e fortunati. Speriamo di passare il turno, perché ce lo meritiamo”.

In Qatar la Tricolor ha sinora superato i padroni di casa nella gara inaugurale e fermato l’Olanda, sempre trovando la via della rete con Enner Valencia: la punta ha firmato le ultime 6 marcature iridate dell’Ecuador, eguagliando Eusebio e Paolo Rossi.