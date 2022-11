Qatar 2022, Brasile-Serbia: le probabili formazioni

24-11-2022 09:06

In serata completerà la prima giornata di Qatar 2022 la partita tra Brasile, il grande favorito assieme ai campioni in carica transalpini, e la Serbia.

Nonostante l’abbondanza delle opzioni (e del talento), Tite, che lascerà la panchina della Selecao a fine torneo, punta sull’ossatura della squadra: davanti ad Alisson c’è la coppia centrale Thiago Silva – Marquinhos, con i bianconeri Alez Sandro e Danilo sulle fasce; a centrocampo c’è il ballottaggio tra Fred e Paquetà, mentre sarà innescato da Raphinha, Neymar e Vinicius con ogni probabilità Richarlison, con Gabriel Jesus pronto a subentrare come tante altre stelle. Qualche scoria a livello di infortunio rischia di condizionare il coraggio tattico di Stojkovic: Kostic non sarà a disposizione e Mitrovic potrebbe partire dalla panchina, con Vlahovic supportato non solo con mansioni di rifinitore da Tadic; la batteria della Serie A è completata dai fratelli Milinkovic – Savic, da Milenkovic e da Lukic.

Queste le probabili formazioni:

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Fred, Casemiro; Raphinha, Neymar, Vinicius; Richarlison. All. Tite

SERBIA (3-5-1-1): V. Milinkovic-Savic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Gudelj, Lukic, S. Milinkovic-Savic, Mladenovic; Tadic; Vlahovic. All. Stojkovic

Nel secondo turno l’Amerlinha giocherà ancora contro una Nazionale europea, la Svizzera di Yakin, mentre per la Serbia ci sarà da affrontare il Ghana.