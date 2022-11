Qatar 2022, Corea del Sud in ansia per Son

04-11-2022 17:35

Sono ore di apprensione quelle che si stanno vivendo in Corea del Sud per le condizioni di Son Heung-min. Il capitano della selezione asiatica e stella del Tottenham di Antonio Conte rischia infatti di dare forfeit in Qatar dopo lo spaventoso infortunio subito nell’ultima partita del girone di Champions League contro il Marsiglia, che ha dato agli Spurs qualificazione e primo posto.

Son, vittima di un durissimo scontro con il difensore dell’Olympique Chancel Mbemba, dovrà essere operato per “consolidare una frattura intorno all’occhio sinistro”, come ha informato il club londinese. “Dopo l’operazione, Son inizierà il recupero con la nostra équipe medica” si legge nella nota del Tottenham, che non dà però informazioni circa le possibilità del giocatore di rispondere alla chiamata della propria nazionale.

Secondo il ‘Daily Telegraph’, Son ha riportato quattro fratture all’orbita dell’occhio e a Seoul è dintorni l’allarme è alto, se è vero che l’operazione è stata anticipata alla giornata di giovedì per dare al giocatore più tempo per riprendersi.

La nazionale del ct Paulo Bento è stata inserita nel Gruppo H con Uruguay, Portogallo e Ghana e disputerà la prima partita il 24 novembre contro la Celeste.