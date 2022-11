Qatar 2022, cuore d'oro Rudiger: il bel gesto del difensore

15-11-2022 13:44

Antonio Rudiger si è già distinto nel corso di questo Mondiale 2022 in Qatar: stando a quanto scritto dal portale iberico Cuatro, il difensore teutonico dal momento in forza al Real Madrid devolverà tutto ciò che guadagnerà dalla partecipazione alla Coppa del Mondo verso 11 bambini con disabilità che vivono in Sierra Leone.

In passato, grazie all’ausilio dell’ONG Big Shoe, l’ex di Roma e Chelsea si era già speso per dare una mano alla vita dei piccoli sfortunati in giro per il mondo. Tutti sono originari di Lunsar, cittadina dove è nata la madre di Rudiger e sono affetti da piedi storti congeniti. Si tratta di un tipo di disabilità che li forza a dover andare in giro solamente tramite l’ausilio di stampelle.