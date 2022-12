Qatar 2022, Dembele: "Vogliamo prepararci bene per questa finale"

16-12-2022 18:11

Secondo Ousmane Dembele, la squadra francese per la Coppa del Mondo è più tranquilla ed esperta di quella che ha vinto in Russia. La squadra di Didier Deschamps diventerà la prima squadra a vincere due volte la Coppa del Mondo dal Brasile nel 1962 in caso di vittoria contro l’Argentina nella finale di domenica al Lusail Stadium.

Dembele non ha praticamente giocato nel 2018, quando la Francia ha battuto la Croazia per 4-2 nella finale del 2018, ma il giocatore del Barcellona è emerso come un elemento chiave della squadra in Qatar. Nonostante gli infortuni di Karim Benzema, N’Golo Kante e Paul Pogba abbiano lasciato la Francia a corto di giocatori chiave, Dembele ritiene che la squadra sia più a suo agio questa volta.

“Non è ancora un sogno. Siamo più tranquilli e abbiamo più esperienza. Vogliamo prepararci bene per questa finale”, ha dichiarato venerdì in conferenza stampa. “Sarà un grande giorno. Siamo pronti per questa battaglia contro un avversario difficile. L’Argentina è migliore di quella del 2018. Nel 2018 c’erano più pazzi in questa squadra. Anche nel 2022 c’è un’atmosfera molto bella, ma non è paragonabile”.