Qatar 2022, Emiliano Martinez: "Messi si sente molto bene. Questo ci aiuta molto"

17-12-2022 16:29

Secondo Emiliano Martinez, Lionel Messi è il più grande giocatore di tutti i tempi e questo darà all’Argentina un vantaggio sulla Francia nella finale della Coppa del Mondo.

La partecipazione di Messi nella gara di domenica al Lusail Stadium lo renderà il primatista di presenze nella storia della Coppa del Mondo (26), mentre potrebbe anche diventare il primo giocatore a segnare nella fase a gironi, negli ottavi di finale, nei quarti di finale, nella semifinale e nella finale in una sola edizione del torneo.

Avendo giocato un ruolo fondamentale anche nella conquista della Copa America l’anno scorso, Martinez pensa che Messi ancora una volta sarà in grado di fare la differenza:

“Lo vedo molto felice come ogni argentino, si sente molto bene in campo”, ha detto il portiere dell’Albiceleste. “Ho visto un grande Messi in Copa America, è stato eccezionale e uno dei migliori senza dubbio in Copa America, e in questo Mondiale ha fatto [un altro] passo avanti. Sta giocando alla grande, sia dal punto di vista fisico che qualitativo. Era piuttosto difficile avere questo Messi dalla Copa, ma lui ce l’ha fatta. Sta giocando molto bene e questo dà molta energia alla squadra, perché abbiamo il più grande giocatore. È entusiasta, è pieno di gioia e questo ci aiuta molto”.

Messi è stato il capocannoniere della Copa America 2021 con quattro gol ed è anche il capocannoniere della Coppa del Mondo con cinque, a pari merito con il francese Kylian Mbappe.