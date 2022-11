Qatar 2022, Francia: stop in allenamento per Benzema

19-11-2022 20:47

Nuovi problemi in casa Francia alla vigilia dell’inizio dei Mondiali 2022 in Qatar. In allenamento si è infatti fermato l’attaccante del Real Madrid, fresco di Pallone d’Oro, Karim Benzema. I guai muscolari che lo tormentano da un mese circa continuano a sentirsi forti e secondo alcuni media francesi, Benzema salterà quasi di sicuro la gara d’esordio dei Bleus contro l’Australia.

Un problema non da poco per il centravanti transalpino e per il commissario tecnico Didier Deschamps. Benzema si sottoporrà ora a visite ed esami per verificare l’entità dell’infortunio. Se dovesse essere grave, Deschamps potrebbe anche decidere di sostituirlo nella lista dei convocati. Avrebbe tempo fino a lunedì, giorno prima della gara d’esordio.

Ai campioni del mondo in carica mancano già diversi giocatori importanti come i centrocampisti Paul Pogba e N’Golo Kanté, il portiere Mike Maignan, il difensore Presnel Kimpembe e l’attaccante Christopher Nkunku.