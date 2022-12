Qatar 2022, Kane: "Orgoglioso dei compagni"

10-12-2022 23:52

Ci mette la faccia da buon capitano Harry Kane che come Neymar ieri afferra lo scettro di miglior cannoniere della sua Nazionale e se ne va dal torneo.

Queste le sue impressioni a ITV: “Stasera abbiamo creato molte occasioni, ma le grandi partite si decidono sui dettagli. Solitamente ci si prepara per calciare un rigore nei 90′, ma quando ne capitano due bisogna avere un’idea su dove calciare il secondo e la preparazione conta poco. E’ un errore che fa male, perché credevamo di poter vincere e la squadra aveva giocato molto bene: da capitano mi prendo le responsabilità per quanto accaduto. Il Mondiale si gioca ogni quattro anni, dunque ci sarà tempo da aspettare prima di tornare a competere a questo livello, ma sono orgoglioso dei miei compagni per il percorso fatto. Abbiamo grandi talenti in rosa e tra un anno e mezzo ci saranno gli Europei: è una delusione sportiva da accettare. Southgate? E’ stato un CT incredibile, basti pensare al punto in cui ci ha preso e a quello in cui ci ha portati: ha fatto fare una scalata enorme all’Inghilterra; tutti speriamo possa restare in panchina, ma la decisione sarà sua”.