Qatar 2022, Polonia-Argentina: le probabili formazioni

30-11-2022 09:04

Grande attesa per Polonia-Argentina, gara valida per la terza giornata del gruppo C (fischio d’inizio alle ore 20:00). Una gara delicatissima per entrambe. La Polonia ha quattro punti, uno in più di Argentina e Arabia Saudita (ultimo il Messico con un solo punto).

Il Ct Michniewicz pare intenzionato a schierare sia Lewandowski che Milik da primo minuto. Dall’altra parte, il Ct Scaloni punta a confermare la stessa squadra che ha battuto il Messico. Quindi spazio a Lautaro Martinez, Di Maria e, ovviamente Messi (già due reti al Mondiale) con Dybala nuovamente in panchina.

Le probabili formazioni:

POLONIA (3-4-1-2): Szczesny; Glik, Kiwior, Bereszynski; Cash, Krychowiak, Bielik, Frankowski; Zielinski; Milik, Lewandowski. Ct. Michniewicz

ARGENTINA (4-2-3-1): E. Martinez; Molina, Otamendi, L.Martinez, Acuna; De Paul, E.Fernandez; Di Maria, Messi, Mac Allister; Lautaro. Ct. Scaloni