Qatar 2022, Portogallo-Ghana: le probabili formazioni

24-11-2022 08:25

Oggi, alle 17:00, è in programma Portogallo-Ghana, gara valida per il gruppo H. Tanta l’attesa per vedere in azione Cristiano Ronaldo, al suo quinto Mondiale e fresco di separazione dal Manchester United.

Il Ct Santos si affiderà completamente a CR7 con Bernardo Silvia e il rossonero Leao a dargli manforte in attacco. Attenzione al Ghana, squadra solida e con buone individualità. Il Ct Addo probabilmente punterà sul 4-2-3-1 con i fratelli Ayew titolari dal primo minuto. Da seguire con curiosità la nuova stella Kudus (22 anni, in forza all’Ajax).

Un solo precedente, in una fase finale di una Coppa del Mondo, tra le due squadre. Vittoria del Portogallo per 2-1 nella sfida ai Mondiali del 2014.

Le probabili formazioni:

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes; Ruben Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Leao. Ct. Santos

GHANA (4-2-3-1); Odoi, Djiku, Amartey, Mensah; Partey, Owusu; Kudus, A.Ayew, J.Ayew; Williams. Ct. Addo