Qatar 2022, Portogallo: Pereira fuori per infortunio

27-11-2022 12:43

Brutte notizie in casa Portogallo alla vigilia della seconda sfida ai Mondiali 2022 in Qatar. Si è infatti fermato in allenamento Danilo Pereira. Il difensore centrale del Paris Saint-Germain si è fratturato tre costole sabato durante il lavoro di preparazione e gli esami hanno evidenziato questo problema per il 31enne.

Danilo Pereira, titolare nella gara d’esordio vinta 3-2 con il Ghana, non ci sarà così nella prossima partita contro l’Uruguay, ma nemmeno venerdì nell’ultima sfida del Gruppo H contro la Corea del Sud. Potrebbe dunque rivedere il campo agli ottavi di finale qualora il Portogallo riuscisse a qualificarsi.