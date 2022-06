Qatar 2022, siamo alla resa dei conti: ci si gioca gli ultimi due posti

12-06-2022 14:27

In un normale anno di Coppa del Mondo, saremmo già impegnati nelle fasi a gironi o a pochi giorni dal grande calcio d’inizio, e tutto il mondo avrebbe gli occhi puntati su quel posto e in quel momento.

Ma questo non è un anno come tutti gli altri per il Mondiale. Mancano infatti ancora due dei 32 posti da confermare per Qatar 2022, che inizierà a novembre.

Lo spareggio intercontinentale di martedì tra Costa Rica e Nuova Zelanda completerà la formazione, con la gara che cade esattamente quattro anni dopo la sconfitta della Russia contro l’Arabia Saudita per 5-0 nella partita inaugurale della Coppa del Mondo 2018. Le coincidenze del destino.

Prima di questo incontro, tuttavia, i vicini di casa della Nuova Zelanda, ovvero gli australiani, dovranno affrontare il Perù nel penultimo spareggio nella giornata di domani.

Tutte e due le partite daranno alle squadre vincitrici un assaggio di cosa significhi giocare in Qatar, con l’Ahmad bin Ali Stadium che ospiterà entrambi gli incontri. Temperature e umidità alle stelle, sarà dura anche più che in Brasile.