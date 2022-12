Qatar 2022, Southgate: "Credevamo di vincere il Mondiale"

10-12-2022 23:19

Dopo la sconfitta contro la Francia per 2-1, che è costata l’eliminazione dai Mondiali all’Inghilterra, il ct Southgate è intervenuto in conferenza stampa: “La prestazione è stata all’altezza delle aspettative, ma le partite le decidono i gol. Non potevamo dare di più, è stata una sfida equilibrata decisa da episodi piccoli. Sono orgoglioso del nostro percorso, abbiamo subito due reti e sprecato tante occasioni”.

Decisivo l’errore dal dischetto di Kane: “Lui è un giocatore incredibile e affidabile, senza i suoi gol non saremmo mai arrivati fin qui. Credevamo di poter vincere questo Mondiale perché la squadra c’è. Congratulazioni alla Francia”.

Sul futuro, Southgate non si sbilancia: “Dopo ogni torneo ci siamo sempre riuniti con la federazione per riflettere sul futuro. C’è bisogno di tempo per far sì che tutti prendano le decisioni corrette”.