Qatar 2022, Southgate: "Non avremmo dovuto subire quei due gol"

21-11-2022 19:55

Il tecnico della nazionale inglese Gareth Southgate ha parlato in conferenza stampa dopo lo strabiliante esordio nella Coppa del Mondo in Qatar contro l’Iran, partita vinta con il risultato di 6-2.

Questo il commento di Southgate ai microfoni della BBC:

“I nostri movimenti sono stati ottimi, anche se nella prima frazione ci siano stati molte pausa. Non avremmo dovuto subire quelle due reti, ma servirà essere preparati a giocare contro gli Stati Uniti. Servirà fare di più. Abbiamo giocato 24 minuti che è stato effettivo recupero, dopo di che gli errori sono dati dal risultato. Abbiamo dei buoni giocatori e oggi hanno dato il meglio di loro, ma se giochiamo a ritmi lenti non andiamo bene. I nostri attaccanti sono stati una minaccia per tutta la partita. Il centrocampo è stato eccellente. È stato un bel segnale. Mi è piaciuto soprattutto il gol di Grealish, perché Wilson è stato altruista e ha pensato alla squadra”.