Qatar 2022, Tite: "La Croazia ha qualità tecnica e sa stare nella partita"

08-12-2022 23:05

Tite è pronto a valicare il quarto di finale, risultato a Russia 2018 indigesto: “La Croazia ha qualità tecniche individuali e collettive, è un esempio di persistenza e di resilienza. Credo, ma vedrò dopo l’ultimo allenamento, non sia a disposizione Alex Sandro, perché non ha svolto un gran lavoro. Lo staff medico valuterà la sua situazione, differente rispetto a quella di Neymar”.

La difesa dell’Amarelinha dovrebbe quindi ripercorrere le orme di quella contro la Corea del Sud, con Danilo a sinistra al posto del compagno nella Juventus e Eder Militao a destra; Danilo commenta sua volta così: “Spero che Alex Sandro recuperi, io sono a disposizione e per me è indifferente e naturale giocare in ogni ruolo della difesa”.

La vittoria contro gli asiatici lascia in eredità il pensiero per Pelè e il balletto del Brasile: “Pelè è un esempio mondiale di solidarietà, spero si riprenda. Il suo momento difficile ha unito le diverse tifoserie, per noi è un’ispirazione; ho ballato con Richarlison per connettermi alla nuova generazione, i giocatori potrebbero essere per l’anagrafe miei nipoti. Se riperterò la danza della tortora? L’ultima volta è arrivato il torcicollo, adesso temo si possa bloccare il braccio”.