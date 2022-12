Qatar 2022, Xavi e Laporta si congratulano con Leo Messi

19-12-2022 23:16

Xavi e Joan Laporta hanno reso omaggio a Lionel Messi dopo il tanto atteso trionfo nella Coppa del Mondo, affermando che “è stata fatta giustizia storica”.

Il sette volte vincitore del Pallone d’Oro ha finalmente vinto un Mondiale dopo una carriera scintillante che lo ha visto vincere anche 11 campionati, quattro Champions League, tre Coppe del Mondo per Club e la Copa America.

I successi dell’attaccante del Paris Saint-Germain sono stati elogiati dall’allenatore del Barca, Xavi, che ha anche parlato di Ousmane Dembele e Jules Kounde, giocatori francesi attualmente al Barcellona

“È stata una finale straordinaria per lo spettatore, una delle migliori partite che abbia mai visto in vita mia”, ha dichiarato Xavi in occasione della prima di una nuova docuserie di Prime Video intitolata “FC Barcelona, A New Era”. “Penso che l’Argentina sia stata migliore e abbia meritato. Mi dispiace per Dembele e Kounde. Ma dobbiamo congratularci con Leo Messi, che ora ha la sua Coppa del Mondo, cosa che non poteva mancare nella sua carriera”.

Il presidente blaugrana Laporta ha aggiunto: “Se lo merita, è il migliore di tutti i tempi, è stata fatta giustizia storica. Saremmo stati felici se l’avessero vinta i nostri Kounde e Dembele, ma credo che tutti noi che amiamo e siamo grati a Messi per quello che ci ha dato siamo felici per lui”.