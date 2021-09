Qualificazioni Mondiali 2022, sono due gli “italiani” fra i convocati del Galles

Sono 28 i convocati dal c.t. del Galles Robert Page per le gare di ottobre contro Repubblica Ceca ed Estonia valevoli per le Qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022.

Fra questi spicca la presenza del difensore del Venezia Ampadu e del centrocampista della Juventus Aaron Ramsey, in campo per 20’ nell’ultimo match di campionato disputato dai bianconeri contro la Sampdoria. Assente illustre invece Gareth Bale.

Di seguito la lista completa.

Portieri: Hennessey, Ward, Davies.

Difensori: Gunter, Davies, Ampadu, Mepham, Rodon, Williams, Lockyer, Roberts, Lawrence, Norrington-Davies.

Centrocampisti: Ramsey, Allen, Smith, Morrell, Levitt, Williams, Wilson, Brooks, Harris, Colwill, Johnson.

Attaccanti: Roberts, Thomas, James, Moore.

OMNISPORT | 28-09-2021 17:54