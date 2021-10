Tutto facile per il Brasile che si sbarazza dell’Uruguay con un secco 4-1. Per i verdeoro, in rete Neymar, Raphinha (doppietta) e Gabriel Barbosa. Di Suarez la rete dell’Uruguay.

Brilla anche l’Argentina che, con un gol di Lautaro Martinez, supera il Perù e si avvicina al psss per Qatar 2022. Successo senza problemi anche per il Cile: 3-0 ai danni del Venezuela.

OMNISPORT | 15-10-2021 07:51