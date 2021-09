Qualificazioni Qatar 2022, Italia-Lituania: le formazioni ufficiali

Sono appena state diramate le formazioni titolari di Italia-Lituania, terza ed ultima partita di questa sosta per le Qualificazioni verso il Mondiale in Qatar. Per la nazionale di Roberto Mancini sono arrivati due pareggi nelle altre due sfide.

Il Mancio, in piena emergenza, lancia Raspadori punti dal primo minuto con Bernardeschi e Kean. Ecco le formazioni ufficiali:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Biraghi; Pessina, Jorginho, Cristante; Bernardeschi, Raspadori, Kean. All. Mancini

LITUANIA (4-2-3-1): Setkus; Lasickas, Klimavicius, Utkus, Slavickas; Dapkus, Slivka; Kazlauskas, Verbickas, Novikovas; Dubickas. All. Razanauskas (assente)

OMNISPORT | 08-09-2021 19:43