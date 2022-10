QuickStep-AlphaVinyl: la scelta di Remco Evenepoel su Giro e Tour

19-10-2022 10:41

Sta per iniziare la pausa invernale del ciclismo ma ormai tutte le aspettative sono già proiettate verso la prossima stagione.

Tutti i ciclisti si trovano a prendere decisioni in merito agli impegni calendarizzati nel 2023. Anche il campione del mondo in carica, Remco Evenepoel, pare aver già fatto la sua scelta. Il portacolori della QuickStep-AlphaVinyl, premiato ieri sera come Flandrien dell’anno, interrompendo la striscia di Wout Van Aert, ha rivelato ai media belgi di aver già preso la sua decisione, ma che non l’annuncerà prima di gennaio.

Evenepoel è stato invitato anche da personaggi illustri come Vincenzo Nibali a presentarsi al via della prossima edizione della corsa rosa, ma per adesso il campione iridato ha fatto solo sapere che la su aidea è quella di iniziare la stagione con un programma tranquillo, che poi andrà incrementato con il passare della stagione. Qualche dubbio sulla sua presenza alla Milano Sanremo.

“Posso dire di aver già fatto la mia scelta, ma per adesso non dirò nulla, svelerò tutto a gennaio. Sono contento del mio programma, tranquillo all’inizio e poi sempre più intenso. Un po’ il contrario di quanto avvenuto in questa stagione. Se correrò la Milano-Sanremo? Al momento non c’è nulla di ufficiale, ancor anon lo so con esattezza, ma senza dubbio è un’opzione da tenere in considerazione. Quel weekend lì è ancora incerto nel mio programma, ma sono sincero e dico che sarebbe bello poter partecipare”.