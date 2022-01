QUIZ - Quante ne sai sugli stadi italiani?

15-01-2022 09:48

Non prendiamoci in giro: il calcio non è più lo stesso da quando il Covid-19 ha costretto tutti gli sport a vietare (o quantomeno limitare) la presenza del pubblico alle partite. I tifosi dopotutto sono parte integrante dell’evento e, non a caso, tutti i “calciofili” sanno perfettamente il nome dello stadio in cui gioca ciascuna squadra.

Nonostante l’Italia abbia ancora molto da imparare dagli altri Paesi europei, i nostri stadi restano tra i più romantici e affascinanti di tutto il mondo e, negli ultimi anni, sempre più squadre stanno intraprendendo la strada dell’impianto di proprietà.

Se credi di saperne abbastanza su storia, nomi, capienze e curiosità dei più importanti stadi italiani è il momento di metterti alla prova con il nostro quiz!

