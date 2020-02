Rabbia a fine gara Juve, tifosi Inter e viola: non è possibile

Non c’è stato bisogno di arrivare al 90′ per far scattare la rabbia dei tifosi non juventini dopo il successo dei bianconeri sulla Fiorentina. Se la squadra di Sarri tira un sospiro di sollievo, tornando alla vittoria dopo lo scivolone di Napoli, sia i fan viola che quelli interisti sono furibondi e si stanno sfogando sui social nonostante il punteggio finale in apparenza non lasci adito a dubbi.

DI RIGORE – Ci sono voluti due rigori, entrambi trasformati da Ronaldo, per consentire alla Juve di superare i viola ma in entrambi i casi la decisione di Pasqua non è stata accolta con serenità.

LE REAZIONI – La polemica corre sul filo del web: “Quelli che hanno sacrificato Chiesa sull’altare dei tuffatori, hanno da dire qualcosa su Cristiano Ronaldo? Perché se il primo è un tuffatore, il secondo è là Cagnotto in persona” o anche: “Sono caduti 2-3 volte in area iniziando ad influenzare l’arbitro. Il rigore era questione di tempo. Il giallo a Chiesa lo vogliamo commentare? Il giallo a Ronaldo per simulazione non lo vedremo mai”.

MALAFEDE – In tanti accusano Pasqua di malafede: “Era mezz’ora che l’arbitro non si accorgeva che Ronaldo cadeva sempre in area.. Sarà multato per averlo dato troppo tardi” o anche: “Che comunque l’arbitro che va a vedere il tuffo di Pjanic in area di rigore pur di trovare un minimo soffio di vento per convalidarlo È da cinema!”.

SIMULAZIONE? – C’è chi scrive: “Clamorosa simulazione di Pjanic in area di rigore che fa finta di stramazzare al suolo, poi l’arbitro non concede il rigore e lui va tranquillo tranquillo a battere il calcio d’angolo. Ovviamente, niente ammonizione per simulazione”.

QUI INTER – Amareggiati anche gli interisti: “Incredibile. Stesso fallo fatto su Young in Inter-Cagliari qui e rigore a Milano no” oppure: “Ma anche contro la Fiorentina hanno bisogno di 3 rigori per vincere? Ecco perché in Europa non vinceranno mai!”.

L’AUGURIO – Fioccano commenti furiosi: “Si giocherà anche solo “palle lunghe” ma loro solo “tuffo sistematico”, naturalmente senza mai una ammonizione per simulazione. Speriamo che perdano scudetto, Coppa Italia e Champions League tutte per colpa di fuorigioco e rigori inesistenti” o anche: “Paratici: “Nel calcio di oggi non si gioca in 11 ma in 14″. Finalmente sono usciti allo scoperto”.

IRONIA – Sul fronte Juve invece, oltre alle critiche al non-gioco di Sarri, arrivano commenti divertiti: “Incredibile! Non abbiamo cambiato la maglia, rimettendo quella a strisce bianconere come richiesto da Sarri, e ci hanno assegnato un rigore lo stesso” e infine: ” Ma esattamente quante strisce hanno aggiunto sulla maglia della Juventus?”.

SPORTEVAI | 02-02-2020 14:27