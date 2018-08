Rakitic: "Non mi sposto da Barcellona"

Ivan Rakitic non si sposta da Barcellona. Nonostante le tante offerte di fine mercato, il centrocampista croato vuole restare in blaugrana: "Sono stati giorni in cui ho riflettuto molto. Qui ho trascorso quattro anni spettacolari e mi piacerebbe continuare ancora per tanto. Far parte del miglior club del mondo è la cosa migliore che ci sia: il Barcellona è il miglior posto al mondo dove giocare".

"Apprezzo molto le parole del mister, ho sentito la sua fiducia, quella dei miei compagni di squadra, del cda e dei tifosi. Darò tutto per questo club".

SPORTAL.IT | 26-08-2018 14:20