Ranieri: "Zaniolo non è al top"

Claudio Ranieri ha parlato in vista della partita di sabato sera a San Siro tra Inter e Roma, che potrebbe risultare decisiva per la volata per la qualificazione in Champions: "Vincere a San Siro sarebbe importantissimo, un successo ci darebbe ancora più spinta. Una sconfitta, invece, non cambierebbe di molto il nostro umore. Dovremmo ugualmente lottare fino alla fine per uscire a testa alta, la determinazione resterebbe la stessa".

Alcuni giocatori non sono al massimo: "Zaniolo non è nel suo momento migliore e per me non è neanche un trequartista o un’ala, ma una mezzala. Quello è il suo ruolo migliore, almeno oggi a 19 anni. Dzeko-Schick? Con l’Udinese ho fatto il farmacista. Sapevo i problemi della squadra, che De Rossi non avrebbe potuto tenere tutta la partita e che se avessi messo subito Pellegrini poi, quando lo avrei dovuto spostare al posto di De Rossi, poteva essere stanco anche lui. Per questo con l’Udinese ho messo le due punte. Con l’Inter sappiamo di andare ad affrontare una squadra in salute, che pressa e lotta. E farò le mie considerazioni anche in base a questo".

SPORTAL.IT | 18-04-2019 11:43