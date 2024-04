Genoa-Cagliari, moviola: l’arbitro deve ringraziare la squadra di Ranieri

La prova di Dionisi al Luigi Ferraris nel posticipo di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto abruzzese ha ammonito solo due giocatori nei 90'

Ha una discreta esperienza Dionisi, la scelta di Rocchi per Genoa-Cagliari. Il direttore di gara aquilano, nell’ultima stagione, ha avuto una media di falli fischiati a partita tra le più alte dell’intero torneo (28,11, 4° in classifica tra gli arbitri del campionato). Tuttavia, non sono molti i falli fischiati per contatto (0,82), così come i calci di rigore assegnati (0,22). Dionisi aveva all’attivo in Serie A 29 direzioni di cui 7 in questa stagione (ultima Inter-Empoli dove non aveva brillato) con 121 ammonizioni, 1 cartellino rosso per doppio giallo, 4 espulsioni dirette e 8 calci di rigore concessi, ma come se l’è cavata ieri sera a Marassi?

Clicca qui per vedere gli highlights di Genoa-Cagliari

I precedenti di Dionisi con Genoa e Cagliari

A livello di precedenti, c’era un unico incrocio tra Dionisi e il Genoa che risaliva alla scorsa stagione – 2022/2023 – in Serie B (con il Grifone vittorioso per 1-0 sul campo del Cittadella al 34° turno). Il fischietto classe 88 aveva invece incrociato già i sardi 5 volte, nelle quali erano arrivate 4 sconfitte ed un pareggio. Inoltre a livello di sanzioni il direttore di gara abruzzese aveva estratto dodici cartellini gialli ed un rosso contro gli isolani.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Colarossi e Valeriani con IV Ufficiale Di Marco, al VAR Marini e all’AVAR Guida, l’arbitro Dionisi ha ammonito due giocatori, entrambi della squadra di Ranieri: Shomurodov (C), Augello (C). Recupero 1′ pt e 3′ st.

Genoa-Cagliari, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Al 14′ poteste da parte del Genoa per un intervento giudicato non falloso di Oristanio ai danni di Aarón Martín. Al 17′ cross al bacio di Sabelli per la testa di Thorsby che salta più in alto di Hatzidiakos e sigla il vantaggio, rete regolare. Dieci minuti dopo incertezza tra Di Pardo e Hatzidiakos, ne approfitta Vazquez, palla a rimorchio verso Frendrup che con il destro fredda Scuffet. Anche qui giusto convalidare. Primo giallo al 58‘: è per Shomurodov per un intervento fuori tempo su Sabelli. Al 63′ azione personale di Gudmundsson, aiutato da un grave errore di Obert, che si presenta a tu per tu con Scuffet e sigla il terzo gol. Infine la seconda e ultima ammonizione al 71’ per Augello per un intervento falloso su Spence. Nel complesso Dionisi non ha problemi in Genoa-Cagliari ma deve ringraziare anche la remissività dei sardi, apparsi in totale serata-no e mai cattivi negli interventi.