Pagelle Genoa-Cagliari 3-0: Gudmundsson conduce lo show del super grifone di Gilardino

Thorsby e Frendrup, uno-due da ko. I sardi di Ranieri al tappeto: male Shomurodov e Hatzidiakos

Il Genoa non è sazio, torna alla vittoria dopo due giornate e si issa a quota 42 punti. Sgambetto al Cagliari, che si ferma dopo quattro risultati utili consecutivi e vede ridursi a un punto il margine di vantaggio sul Frosinone e a tre quello sull’Udinese terzultima.

Al “Ferraris” prova di forza del grifone, che è andato al riposo avanti di due gol grazie a Thorsby e Frendrup prima di chiudere i conti nella ripresa con Gudmundsson.

Genoa-Cagliari, la chiave della partita

La spensieratezza e la voglia di giocare a calcio del Genoa, in una posizione di classifica tranquilla ma tutt’altro che pago a differenza del Cagliari, forse a livello inconscio dopo i recenti risultati positivi, dato che non è ancora salvo. Una squadra vera, che sciorina un bel calcio, fatto di ritmo e intensità. Propositività allo stato puro, al punto di rendere le stelle della rosa parte di meccanismi che girano alla perfezione più che talenti a cui aggrapparsi come unica risorsa per vincere le partite.

Genoa, top e flop

Gilardino 8: Ormai non ci sono più dubbi. Dopo aver fatto la differenza in campo da giocatore sta dimostrando di essere in grado di farla in panchina da allenatore. Il Genoa ha un’identità. L’identità di Gilardino.

Ormai non ci sono più dubbi. Dopo aver fatto la differenza in campo da giocatore sta dimostrando di essere in grado di farla in panchina da allenatore. Il Genoa ha un’identità. L’identità di Gilardino. Gudmundsson 7.5: Quattordicesimo gol in campionato. Cinico e alturista: quando ha l’opportunità non ci pensa su due volte a cercare di mandare in porta i compagni di squadra. Standing ovation al momento della sostituzione.

Quattordicesimo gol in campionato. Cinico e alturista: quando ha l’opportunità non ci pensa su due volte a cercare di mandare in porta i compagni di squadra. Standing ovation al momento della sostituzione. Throsby 7.5: Sblocca la partita con la specialità della casa, il colpo di testa. Anticipa Hatzidiakos sfruttando al meglio un cross di Sabelli. Secondo gol con il grifone. Sfiora la doppietta su assist di Gudmundsson.

Sblocca la partita con la specialità della casa, il colpo di testa. Anticipa Hatzidiakos sfruttando al meglio un cross di Sabelli. Secondo gol con il grifone. Sfiora la doppietta su assist di Gudmundsson. Frendrup 7: Chiude un’azione capolavoro del Genoa. Ventuno passaggi e gol con un gran piattone che si spegne all’incrocio dei pali. Un tesoretto per i rossoblù. Anche per lui è festa per il secondo gol in campionato.

Chiude un’azione capolavoro del Genoa. Ventuno passaggi e gol con un gran piattone che si spegne all’incrocio dei pali. Un tesoretto per i rossoblù. Anche per lui è festa per il secondo gol in campionato. Sabelli 6.5: Uno stantuffo inarrestabile sulla corsia di competenza. Cross al bacio per la testa di Thorsby.

Uno stantuffo inarrestabile sulla corsia di competenza. Cross al bacio per la testa di Thorsby. Retegui 6: In una serata senza insufficienze per il Genoa manca solo il suo graffio, sfiorato con una bella girata.

Cagliari, top e flop

Deiola 5.5: Con una spizzata sul secondo palo va vicino a riaprire la partita. Tra gli ultimi a mollare.

Con una spizzata sul secondo palo va vicino a riaprire la partita. Tra gli ultimi a mollare. Augello 5.5: Anche sotto 3-0 non rinuncia a tentare qualche scambio con Shomurodov per provare a riaprire la partita. Volitivo.

Anche sotto 3-0 non rinuncia a tentare qualche scambio con Shomurodov per provare a riaprire la partita. Volitivo. Oristanio 5: Timidino e sfortunato per il colpo che lo limita fino a costringerlo ad alzare bandiera bianca nel corso dell’intervallo.

Timidino e sfortunato per il colpo che lo limita fino a costringerlo ad alzare bandiera bianca nel corso dell’intervallo. Lapadula 5: Evanescente. Entra nella ripresa ma non riesce ad andare oltre un colpo di testa fuori misura.

Evanescente. Entra nella ripresa ma non riesce ad andare oltre un colpo di testa fuori misura. Hatzidiakos 5: In grave difficoltà nei duelli contro Thorsby, che lo anticipa andando a realizzare il momentaneo 1-0.

In grave difficoltà nei duelli contro Thorsby, che lo anticipa andando a realizzare il momentaneo 1-0. Shomurodov 4.5: Idee? Poche e confuse. Non incide. Impreciso e nervoso: ammonito.

Genoa-Cagliari, la pagella dell’arbitro Manzano

Ad arbitrare Genoa-Cagliari è stato Federico Dionisi della sezione de L’Aquila. A coadiuvarli Colarossi e Valeriani. Quarto ufficiale Di Marco. Al VAR Marini, affiancato da Guida. Gara maschia, soli due cartellini. Se la cava con personalità. Voto 6.5.

Il tabellino di Genoa-Cagliari

Il tabellino.

GENOA-CAGLIARI

MARCATORI: pt 17′ Thorsby, 27′ Frendrup; st 18′ Gudmundsson.

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez (28′ st Cittadini); Sabelli (19′ st Spence), Frendrup, Badelj (28′ st Bohinen), Thorsby, Martin (29′ st Haps); Gudmundsson (22′ st Vitinha), Retegui. All. Gilardino.

CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet; Hatzidiakos (1′ st Zappa), Wieteska, Obert; Di Pardo (1’s t Nandez), Deiola, Prati, Augello; Gaetano; Shomurodov (28′ st Azzi), Oristanio (1’sst Lapadula). All. Ranieri.

ARBITRO: Dionisi della sezione de L’Aquila.

NOTE: Ammoniti: Shomurodov (C), Augello (C). Angoli: 1-4. Recupero: pt 1′, st 3′.