Real, Benzema e l'addio al Real Madrid: "Realtà diversa da ciò che si legge"

Il Pallone d'Oro: "Sono molto orgoglioso del mio lavoro, mi godo ogni momento a Madrid".

01-06-2023 19:40

Dopo le ultime voci di mercato, Benzema ha voluto fare chiarezza: “Parlare del futuro? La realtà è diversa, non quello che si dice su internet. Sono a Madrid. Ho una partita sabato, mi alleno e quindi adesso sono a Madrid. Sono molto orgoglioso del mio lavoro, mi godo ogni momento a Madrid. Andare a Valdebebas ad allenarsi per me non è un lavoro”.

“Quando sono arrivato qui ero un bambino – continua Benzema -, volevo solo divertirmi e guardate tutto quello che ho vinto – ha aggiunto Benzema – Nessun altro club è come il Real Madrid, il luogo dove hanno giocato i più grandi di questo sport”.